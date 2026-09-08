Pada odluka! Evo koliko će Turci suspendovati Dušana Vlahovića

Fudbalska Turska sa netrpljenjem iščekuje današnju odluku Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Turske (TFF). Dušan Vlahović i Milan Škrinjar mogli bi da budu žestoko kažnjeni zbog sukoba na velikom derbiju između Fenerbahčea i Bešiktaša.

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Iako je utakmica završena pobedom gostiju rezultatom 2:1, glavna tema u svim tamošnjim medijima postala je otvorena netrpeljivost dvojice fudbalera, koja je na terenu prerasla u fizički obračun.

Sukob između Vlahovića i Škrinjara nije od juče. Njihovo rivalstvo datira još iz dana kada su vodili žestoke bitke u Italiji, noseći dresove Juventusa i Intera. Taj naboj preneo se i na vatreni okršaj u Istanbulu.

Sve je počelo još u prvom poluvremenu kada je Škrinjar oštro faulirao srpskog napadača u vazdušnom duelu, na šta mu Vlahović nije ostao dužan i uzvratio je laktom.

Vrhunac drame dogodio se u 52. minutu kada su se igrači uneli jedan drugom u lice i razmenili teške uvrede na italijanskom jeziku. Škrinjar je u jednom trenutku rukom uhvatio Vlahovića za vrat, dok mu je Srbin oštro gestikulirao. Glavni sudija je smirio strasti tako što je obojici pokazao po žuti karton, uz javnu opomenu i za golmana Edersona koji je dotrčao sa svoje polovine, ali se situacija time očigledno nije završila.

Oba tima su posle meča javno tvrdila da je protivnički igrač zaslužio direktan crveni karton, pa je slučaj stigao do samog vrha Fudbalskog saveza Turske.

Pravni savet TFF-a ima puna ovlašćenja da preispita VAR snimke i izveštaje službenih lica, bez obzira na to što je sudija na terenu već reagovao dodeljivanjem žutih kartona.

Ako komisija proceni da je bilo elemenata nasilničkog ponašanja ili teških uvreda, Vlahoviću i Škrinjaru preti suspenzija od dve do čak pet utakmica.

Ova odluka mogla bi ozbiljno da poremeti planove Fenerbahčea i Bešiktaša u nastavku šampionata, ali i da direktno pomogne njihovom velikom rivalu Galatasaraju.

