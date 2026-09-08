FARAŽ ZAHTEVA OŠTRIJE MERE: Pozvao na zabranu nošenja maski za lice u javnosti

LIDER desničarske britanske stranke Reform UK Najdžel Faraž pozvao je danas na zabranu nošenja maski za lice, nakon antimigrantskih protesta u Portsmutu i ​​Doveru, koji su održani tokom vikenda.

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Faraž je za Telegraf rekao da maske za lice predstavljaju "pretnju", navodeći da će zatražiti zabranu i takvih kapa koje pokrivaju celu glavu, odnosno balaklava, prenosi Skaj njuz.

- Sada, ja sam za protest. Ima mnogo razloga za protest. Ali ozbiljno, ovo nije način da se to reši. Jer, budimo jasni, maske za lice su pretnja. Bilo da je u pitanju teška balaklava koju nosi član bande ili tamna maska ekstremista 'Antifa', njihova svrha je maltretiranje i zastrašivanje - rekao je Faraž.

On je kazao da maskirani ljudi na ulicama ne bi trebalo da se prihvate kao "deo moderne Britanije".

- Ovo nije stvar koja je usmerena protiv jedne grupe. Radi se o tome da se kaže da u civilizovanom društvu ljudi treba da budu prepoznatljivi u javnosti - rekao je Faraž.

Stotine demonstranata koji su bili obučeni u crno i sa maskama za lice, satima su blokirali puteve u Portsmutu nakon dolaska malog broda sa migrantima u nedelju uveče a tokom nemira je povređeno nekoliko policajaca, dok je oštećeno više vozila.

Dan ranije, gomile slično obučenih demonstranata blokirale su pristup putevima luci Dover, gde su stigli organizovano, kombijima.