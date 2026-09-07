PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga za danas.
Hokej
17.30 Čajka - Irbis ukupno golova +4.5 (1.50)
18.00 Dizel - CSK VVS ukupno golova -5.5 (1.50)
19.00 Olborg - Odenze buldogs ukupno golova 4-7 (1.55)
Kvota: 3.49
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