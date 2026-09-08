SPEKTAKL NA POČETKU LIGE ŠAMPIONA: Murinjov Real dočekuje "njegov" Inter

Šesnaest godina nakon što je sa Interom osvojio Ligu šampiona, Žoze Murinjo kreće u misiju osvajanja evropske titule broj 16 sa Real Madridom. Prvi veliki ispit stiže odmah na startu grupne faze jer na "Santijago Bernabeu" dolaze upravo neugodni "neroazuri" (21.00).

Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Duel dva evropska velikana jedan je od najiščekivanijih mečeva prvog kola ligaške faze Lige šampiona, a posebnu težinu daje mu Murinjova prošlost.

Portugalac je 2010. godine predvodio Inter do istorijske triplete, uključujući i trofej Lige šampiona, a sada će sa druge strane stajati klub koji pokušava da se vrati na sam vrh Evrope.

Real Madrid je prethodnu sezonu završio razočaravajuće u Evropi, pošto ga je Bajern eliminisao u četvrtfinalu. "Kraljevski klub" je tako drugu godinu zaredom ispao među osam najboljih, dok je Pariz Sen Žermen preuzeo evropsku krunu.

Put do nove titule neće biti jednostavan ni ove sezone, jer Real u ligaškoj fazi očekuju i Arsenal, RB Lajpcig, Roma i Šahtjor.

Ipak, Madrid ima impresivnu tradiciju kada je u pitanju otvaranje evropske kampanje. Real je pobedio u čak 17 od poslednjih 19 prvih mečeva u Ligi šampiona, a poslednjih pet uzastopno.

Murinjov tim je i u Primeri počeo odlično, sa tri pobede protiv Espanjola, Real Sosijedada i Malage, ali je prvi ozbiljan udarac stigao u petak, kada je Betis slavio 1:0. Kilijan Mbape je pritom promašio penal, dok su mediji kritikovali njegovu partiju.

Inter, sa druge strane, u Madrid stiže u znatno boljem raspoloženju. "Neroazuri" su osvojili Seriju A i Kup Italije prošle sezone, prvi put još od Murinjove čuvene sezone 2009/10.

U novoj kampanji nastavili su u istom ritmu i uzeli svih devet bodova protiv Monce, Kaljarija i Napolija.

Posebno dramatično bilo je za vikend protiv Napolitanaca, kada je Lautaro Martinez u nadoknadi doneo preokret i pobedu 3:2.

Ipak, evropska priča Intera poslednjih godina nije bila bez bolnih trenutaka. Poraz od Mančester Sitija u finalu 2023. bio je bolan, ali su usledili još teži udarci, poraz 5:0 od Pariz Sen Žermena u finalu 2025. i eliminacija od Bodo/Glimta u šesnaestini finala prošle sezone.

Kada je reč o međusobnim duelima, Real ima ogromnu psihološku prednost. Inter nije savladao Madriđane u ovom milenijumu, a izgubio je poslednja četiri susreta, pri čemu u prethodna tri nije uspeo ni da postigne gol. Međutim, forma italijanskog šampiona sugeriše da bi ovoga puta mogao da pruži mnogo ozbiljniji otpor.

Real će imati i kadrovskih problema. Eduardo Kamavinga, Arda Guler i Bernardo Silva suspendovani su zbog kartona iz prošle sezone, dok je Orelijen Čuameni veoma blizu izostanka zbog povrede. Džud Belingem bi zbog toga mogao da bude pomeren dublje, uz Federika Valverdea. Van stroja su i Eder Militao, Rodrigo, Ferlan Mendi i Raul Asensio, dok se Endrik vratio treninzima, ali Murinjo ne očekuje više od pet do deset minuta za Brazilca.

Inter će biti bez Federika Dimarka, koji preventivno propušta meč zbog lakše povrede kolena. Neizvestan je i Đed Spens, koji još nije potpuno spreman.

Kristijan Kivu, međutim, ima nekoliko zanimljivih opcija sa klupe. Kertis Džons impresionirao je protiv Napolija i mogao bi da dobije mesto u startnoj postavi, dok bi Markus Tiram mogao da bude nagrađen početkom meča posle pogotka u prethodnom kolu.

Sve je spremno za noć evropskog fudbala u Madridu. Real ima tradiciju, domaći teren i neverovatnu statistiku na startu Lige šampiona, dok Inter stiže bez poraza u domaćem prvenstvu i sa ekipom koja već pokazuje šampionski karakter.

Murinjo će pokušati da pobedi klub koji mu je doneo besmrtnost, ali "neroazuri“ sigurno neće doći u Madrid kao turistička atrakcija.

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