Čudo na US openu! Imao 2:0 u setovima, meč loptu na svoj servis i na kraju izgubio

Holandski teniser, Botik van de Zandšulp, napravio je veliki preokret i pobedio Francuza Artura Žea na US Openu rezultatom 3:6, 6:7(0:7), 7:6(9:7), 7:6(7:3), 6:4.

Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Van de Zandšulp je eliminisao Žea u osmini finala US Opena i to je uradio na spektakularan način.

Holanđanin je napravio jedan od najvećih preokreta u istoriji. Gubio je sa 2:0 u setovima i to nije kraj. U trećem periodu je u dva navrata imao brejk, ali tu prednost nije uspeo da realizuje nijednu. Usledio je taj-brejk i u njemu je Žea imao meč loptu na svoj servis, pri rezultatom 6:5.

Dakle, dva seta zaostatka i meč lopta na servis protivnika. U toj situaciji je bio Van de Zandšulp, i uspeo je da iz tog meča izađe kao pobednik.

Van de Zandschulp won this match: pic.twitter.com/woZLWjrPDC — Tennis Masterr (@tennismasterr) September 8, 2026

Čak ni to nije sve. U četvrtom setu, Žea, inače 87. teniser sveta, napravio je brejk i poveo sa 5:4. Još jednom je servirao za pobedu, ovoga puta je imao zadatak da dobije gem. I iz te situacije je 70. igrač na ATP listi uspeo da se izvuče, i kasnije, u još jednom taj-brejku, izjednači na 2:2 u setovima.

U petom setu je odmah napravio brejk Van de Zandšulp, ali ga je ekspresno i izgubio. Ponovo je oduzeo servis Francuzu u sedmom gemu, iskoristivši petu brejk loptu u istom, i tako je prelomio meč.

U četvrtfinalu će Botik van de Zandšulp igrati protiv Aleksandera Zvereva.