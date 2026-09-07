Tenis

"Ako treba da se zadovoljim osminom finala, bolje da prestanem da igram tenis!" Danil Medvedev nakon ispadanja sa US opena

Filip Milošević

07. 09. 2026. u 22:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ruski teniser Danil Medvedev završio je učešće u osmini finala US opena pošto ga je porazio Frensis Tijafo. Nakon meča nekadašnji grend slem šampion nije krio razočarenje.

Ако треба да се задовољим осмином финала, боље да престанем да играм тенис! Данил Медведев након испадања са УС опена

Foto: Graham Hughes/The Canadian Press via AP

"Nije loše, ali ako treba da se zadovoljim ispadanjem u osmini finala, onda je bolje da prestanem da igram tenis. Nisam zadovoljan rezultatom", rekao je Medvedev.

Ipak, pronašao je i ponešto pozitivno u svom nastupu u Njujorku.

"Drago mi je što sam uspeo malo da preokrenem stvari. Odigrao sam tri dobra meča. Gledajući rang, moja prva dva protivnika stigla su iz kvalifikacija ili zahvaljujući vajld-karti, ali Artur Rinderkneš je težak protivnik, a uspeo sam da ga pobedim sa 3:0 u setovima."

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Odbojkašice Srbije stigle u Beograd, odbojkaši im priredili iznenađenje na dočeku (FOTO)

Odbojkašice Srbije stigle u Beograd, odbojkaši im priredili iznenađenje na dočeku (FOTO)