"Ako treba da se zadovoljim osminom finala, bolje da prestanem da igram tenis!" Danil Medvedev nakon ispadanja sa US opena

Ruski teniser Danil Medvedev završio je učešće u osmini finala US opena pošto ga je porazio Frensis Tijafo. Nakon meča nekadašnji grend slem šampion nije krio razočarenje.

Foto: Graham Hughes/The Canadian Press via AP

"Nije loše, ali ako treba da se zadovoljim ispadanjem u osmini finala, onda je bolje da prestanem da igram tenis. Nisam zadovoljan rezultatom", rekao je Medvedev.

Ipak, pronašao je i ponešto pozitivno u svom nastupu u Njujorku.

"Drago mi je što sam uspeo malo da preokrenem stvari. Odigrao sam tri dobra meča. Gledajući rang, moja prva dva protivnika stigla su iz kvalifikacija ili zahvaljujući vajld-karti, ali Artur Rinderkneš je težak protivnik, a uspeo sam da ga pobedim sa 3:0 u setovima."