TRADICIJA KAŽE DVOJKA: Sosijedad se uvek lepo provodi protiv večerašnjeg rivala

ČETVRTO kolo La lige zatvoriće duel na "Manuel Martinez Valeru" gde će fudbaleri Elčea ugostiti Real Sosijedad (21.30).

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Elče je veoma slabo započeo novu sezonu, što i ne čudi s obzirom da je preko leta dosta promenio ekipu, pogotovo zadnju liniju koja igra veoma loše i primio je čak devet golova na uvodne tri utakmice.

Domaćin je osvojio samo jedan bod na tim utakmicama i nalazi se u zoni ispadanja, a ne deluje da trener Martin Anselmi trenutno ima rešenje za goruće probleme u redovima tima iz Alikantea.

To će probati da iskoristi Sosijedad koji je nakon uvodna dva poraza počeo bolje da igra i pobedio je Espanjol (2:1) uz nesrećan remi sa Seltom (0:0) protiv koje se propisno ispromašivao.

Ima određenih napadačkih problema baskijski velikan, teško daje golove, ali slaba odbrana Elčea je baš ono što treba Ojarzabalu i družini da povrate izgubljeno samopouzdanje.

Takođe, ono što gostima ide na ruku je i tradicija međusobnih duela pošto je Sosijedad pobeđivao Elče čak četiri puta na poslednjih pet međusobnih duela.

Što se tiče izostanaka, ni jedni ni drugi nemaju prevelikih problema, domaćin je bez Santijaga, dok će kod gostiju meč propustiti Marin i Odriozola.

Za predlog dajemo dvojku, tradicija je na strani Baskijaca koji su u boljoj formi i verujemo da će na "Manuel Martinez Valeru" nastaviti svoj pohod ka gornjem delu tabele.

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