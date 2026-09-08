Maja Ognjenović progovorila o povlačenju iz reprezentacije Srbije

Kapiten ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Maja Ognjenović izjavila je sinoć po dolasku u Beograd da je bronza sa Evropskog prvenstva veliki uspeh, istakavši da je njen tim očekivao neku još sjajniju medalju, kao i da trenutno ne razmišlja o povlačenju iz selekcije Srbije.

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Odbojkašice Srbije su doputovale sinoć iz Istanbula u Beograd, gde im je muška odbojkaška reprezentacija Srbije priredila doček.

"Nisam se nadala da ću u ovim godinama igrati za reprezentaciju i da ću ponovo osvojiti medalju na Evropskom prvenstvu. Bilo je dosta izazovno za mene da igram, nisam bila sa ekipom u Ligi nacija. Bila sam srećna i zahvalna što sam se odmorila, ali i sumnjičava da ću biti spremna za prvenstvo", rekla je Ognjenović u obraćanju novinarima.

Ona je navela da joj je bila čast i privilegija što je mogla da igra u timu sa mnogo mlađim saigračicama.

"Ovo je neka nova generacija, nisam igrala sa većinom iz ovog tima. Nije to uvek jednostavno da funkcioniše, generacijski jaz je zaista veliki. One su bile na visini zadatka, drago mi je i ponosna sam što smo mi iskusnije mogle da im pomognemo da idu našim utabanim stopama. Očekivali smo i neku sjajniju medalju, ali i ovo je veliki uspeh", izjavila je odbojkašica Srbije.

Ognjenović je istakla da se trenutno ne razmišlja o ponovnom povlačenju iz reprezentacije Srbije.

"Prerano je za moj odgovor, imaću još jednu sezonu u klubu. Sledeće godine je Svetsko prvenstvo, nisam imala razgovore i razmišljanja o tome. Osećam se dobro, volim da igram i uživam u tome, ako bude kao što je bilo ovo leto, ne vidim razlog zašto da ne ostanem. Nisam sigurna za Olimpijske igre, iako je Terzić imao taj komentar. Moram da priznam da to deluje malo daleko, koliko god da su to dve godine koje prolete brzo. Ne bih da razmišljam o tome", rekla je Ognjenović.

Dodala je da se odbojka mnogo promenila u poslednjih 20 godina, kada je sa reprezentacijom Srbije osvojila prvu medalju na Svetskom prvenstvu.

"Igrala sam odbojku pre 20 godina, kad nije bilo ni blizu ovome danas, došlo je do nekih velikih promena u samoj giri. Menjala su se pravila, tereni, dugačije su lopte. Pitam se zašto sam morala sve to da doživim i izuzetno mi je drago jer je to jedan specijalan osećaj. Nema mnogo odbojkašica koje mogu time da se pohvale", poručila je Ognjenović.