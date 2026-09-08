TAČNO U 9:30: Vučić danas prima odbojkašice Srbije nakon osvojene bronze na Evropskom prvenstvu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primiće danas žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije, koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Prijem će biti održan u 9.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Odbojkašice Srbije osvojile su u nedelju bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske rezultatom 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).
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