Politika

TAČNO U 9:30: Vučić danas prima odbojkašice Srbije nakon osvojene bronze na Evropskom prvenstvu

V.N.

08. 09. 2026. u 06:37 >> 06:45

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primiće danas žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije, koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ТАЧНО У 9:30: Вучић данас прима одбојкашице Србије након освојене бронзе на Европском првенству

Foto: Instagram/avucic

Prijem će biti održan u 9.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Odbojkašice Srbije osvojile su u nedelju bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske rezultatom 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).

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