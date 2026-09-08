"Dolazili su nam sa fantomkama i razbijali automobile"! Bivši fudbaler Partizana otkrio jezivu istinu
Bivši fudbaler Partizana Gajas Zahid ovog leta se vratio u Valerengu nakon tri sezone provedene u Humskoj.
Nakon remija njegovog novog tima sa Sarpsborgom, Zahid je prišao tribini kako bi razgovarao sa pristalicama Volerenge. Iako je očekivao tenziju, dočekala ga je isključiva podrška, što ga je navelo da uporedi norveške navijače sa ekstremnim scenama koje je doživljavao tokom karijere u inostranstvu.
- To je potpuno drugačiji način izražavanja emocija. U inostranstvu sam doživeo sve i svašta. Tamo ima mnogo nasilja i međusobnih sukoba. Ako izgubite utakmicu, navijači vam to jasno stave do znanja, a igrači to osete na svojoj koži. Razbijaju se automobili i dešavaju mnogo ozbiljnije stvari“, izjavio je Zahid.
Na dodatno pitanje šokiranog novinara da li su igračima zaista lupani automobili, Zahid je potvrdio:
- Da, razbijali su automobile momcima iz ekipe. To se dešava i ja to prihvatam. Nekada vam navijači dođu u posetu sa fantomkama. Očigledno je da je to normalno u tim zemljama. Bilo je baš ozbiljnih situacija.
Osim za Partizan, Zahid je tokom karijere nastupao za Panatinaikos u Grčkoj, Ankaragudžu u Turskoj i APOEL na Kipru. Nakon ovih reči, ostaje otvoreno pitanje gde je iskusni vezista doživeo najveće neprijatnosti i na čije je navijače zapravo mislio.
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