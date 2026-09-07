Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

07. 09. 2026. u 11:25

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ponedeljak

19.00 Hetafe - Selta |0-1&||1+ (1.80)

19.00 Goztepe - Gazijantep UG 2-4 (1.53)
20.00 OFK Beograd - IMT Novi Beograd |1-3&||1-3 (2.15)

Ukupna kvota: 5.92

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