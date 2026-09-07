Politika

ALIJIN SIN BI DA HAPSI: Bakir Izetbegović sramno udario na Mladića i sve koji su odali poštu generalu

Novosti online

07. 09. 2026. u 23:20

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ALIJIN sin Bakir Izetbegović sramno je udario na pokojnog generala Ratka Mladića i pozvao na hapšenje onih koji su bili na sahrani.

АЛИЈИН СИН БИ ДА ХАПСИ: Бакир Изетбеговић срамно ударио на Младића и све који су одали пошту генералу

Foto: Printskrin/Jutjub/BHRT

- Ratko Mladić nije heroj. On je presuđeni ratni zločinac, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini - naveo je on i dodao:

 
- Svi koji veličaju pravosnažno osuđenog ratnog zločinca moraju biti procesuirani.

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