ALIJIN SIN BI DA HAPSI: Bakir Izetbegović sramno udario na Mladića i sve koji su odali poštu generalu
ALIJIN sin Bakir Izetbegović sramno je udario na pokojnog generala Ratka Mladića i pozvao na hapšenje onih koji su bili na sahrani.
- Ratko Mladić nije heroj. On je presuđeni ratni zločinac, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini - naveo je on i dodao:
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