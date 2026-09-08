Koko Gof eliminisala Ivu Jović u osmini finala US Opena

Američka teniserka srpskog porekla, Iva Jović (18), završila je učešće na US Openu nakon poraza od četvrte teniserke sveta, Koko Gof, rezultatom 6:1, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Meč u Njujorku trajao je sat i 33 minuta.

Jovićeva je odlično započela duel i odmah napravila brejk. Ipak, Gof je uzvratila sa šest vezanih gemova i ubedljivo osvojila prvi set.

Drugi set doneo je veliku borbu. Mlada Iva je pružila snažan otpor i uspela da vrati jedan brejk, ali je Gof u finišu prelomila set u svoju korist.

Nakon meča, Gof je pohvalila protivnicu, istakavši da je Iva izuzetan talenat i da ih u budućnosti čeka još mnogo teških duela.

Gof će igrati protiv Mire Andrejeve u četvrtfinalu.