Koko Gof eliminisala Ivu Jović u osmini finala US Opena
Američka teniserka srpskog porekla, Iva Jović (18), završila je učešće na US Openu nakon poraza od četvrte teniserke sveta, Koko Gof, rezultatom 6:1, 6:4.
Meč u Njujorku trajao je sat i 33 minuta.
Jovićeva je odlično započela duel i odmah napravila brejk. Ipak, Gof je uzvratila sa šest vezanih gemova i ubedljivo osvojila prvi set.
Drugi set doneo je veliku borbu. Mlada Iva je pružila snažan otpor i uspela da vrati jedan brejk, ali je Gof u finišu prelomila set u svoju korist.
Nakon meča, Gof je pohvalila protivnicu, istakavši da je Iva izuzetan talenat i da ih u budućnosti čeka još mnogo teških duela.
Gof će igrati protiv Mire Andrejeve u četvrtfinalu.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Ne prestaju kritike i napadi na račun Terzića: "Srbija bez Tijane Bošković ne bi osvojila medalju"
Predsednik Turske odbojkaške federacije Mehmet Akif Ustungdag ponovo je pričao o Zoranu Terziću i njegovim komentarima o turskoj reprezentaciji i naturalizovanim igračicama.
07. 09. 2026. u 13:45 >> 13:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Odbojkašice Srbije stigle u Beograd, odbojkaši im priredili iznenađenje na dočeku (FOTO)
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije dočekala je večeras u Beogradu odbojkašice Srbije, koje su u nedelju osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu.
07. 09. 2026. u 22:46
Komentari (0)