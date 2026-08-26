Tip fudbal

ZICER DANA: Rutinska pobeda "pevaca" se ne dovodi u pitanje

В.М.

26. 08. 2026. u 09:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OČEKUJEMO dominantno izdanje Totenhema na startu EFL kupa u kojem dočekuje Čarlton (20.45).

ЗИЦЕР ДАНА: Рутинска победа певаца се не доводи у питање

FOTO: Tanjug/Nigel French/PA via AP

Totenhem je preko leta dosta promenio tim, jasno je bilo De Zerbiju da mora napraviti potpuno novu ekipu i to je učinio dovevši veliki broj kvalitetnih igrača.

Tu se pre svega misli na duo u veznom redu, Sandra Tonalija i Mateuša Fernandeša, zadnju liniju pojačali su Senesi, Van Heke i Robertson, u navali je za sada doveden Savinjo, a tokom nedelje bi trebao biti ozvaničen i Omar Marmuš.

Takođe su produženi ugovori nosiocima igre, kapitenu Van de Venu i Pedru Poru, što jasno govori da klub želi da ide u pravom smeru i vrati se u sam vrh engleskog fudbala.

Kieran McManus/Tottenham Hotspur FC / Shutterstock Editorial / Profimedia

Potrošen je ogroman novac, ali to je bilo potrebno nakon prošlogodišnje borbe za opstanak i ozbiljne traume koju su "pevci" i njihovi fanovi proživeli.

Nova sezona nije dobro otvorena, Totenhem je poražen od Brentforda u gradskom derbiju (0:3), ali imao je dosta problema sa povredama i večeras bi trebao biti jači za Pora, Van de Vena i novopridošlicu Savinja koji bi mogao debitovati.

Poraz od "pčelica" pokazao je da je pred De Zerbijem još dosta posla i da su pojačanja u napadu preko potrebna, ali i pored toga trijumf nad Čarltonom ne bi smeo da se dovodi u pitanje.

Gosti jesu dobro započeli kampanju u Čempionšipu ostvarivši pobede nad Derbijem i Vest hemom uz trijumf nad Čeltenanom u Liga kupu, ali po kvalitetu nisu na nivou Totenhema.

Sigurno će pokušati pre da se odbrane nego da napadnu gol "pevaca", ali mi verujemo da neće izdržati i da će ih lodnski velikan rutinski savladati pred svojim navijačima.

NAŠ TIP: 1&2-6 (kvota 1.47)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENA AGENDA NA DELU: Energetska tranzicija menja globalnu privredu

ZELENA AGENDA NA DELU: Energetska tranzicija menja globalnu privredu