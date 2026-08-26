ZICER DANA: Rutinska pobeda "pevaca" se ne dovodi u pitanje

OČEKUJEMO dominantno izdanje Totenhema na startu EFL kupa u kojem dočekuje Čarlton (20.45).

FOTO: Tanjug/Nigel French/PA via AP

Totenhem je preko leta dosta promenio tim, jasno je bilo De Zerbiju da mora napraviti potpuno novu ekipu i to je učinio dovevši veliki broj kvalitetnih igrača.

Tu se pre svega misli na duo u veznom redu, Sandra Tonalija i Mateuša Fernandeša, zadnju liniju pojačali su Senesi, Van Heke i Robertson, u navali je za sada doveden Savinjo, a tokom nedelje bi trebao biti ozvaničen i Omar Marmuš.

Takođe su produženi ugovori nosiocima igre, kapitenu Van de Venu i Pedru Poru, što jasno govori da klub želi da ide u pravom smeru i vrati se u sam vrh engleskog fudbala.

Potrošen je ogroman novac, ali to je bilo potrebno nakon prošlogodišnje borbe za opstanak i ozbiljne traume koju su "pevci" i njihovi fanovi proživeli.

Nova sezona nije dobro otvorena, Totenhem je poražen od Brentforda u gradskom derbiju (0:3), ali imao je dosta problema sa povredama i večeras bi trebao biti jači za Pora, Van de Vena i novopridošlicu Savinja koji bi mogao debitovati.

Introducing our new 17 👕 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 25, 2026

Poraz od "pčelica" pokazao je da je pred De Zerbijem još dosta posla i da su pojačanja u napadu preko potrebna, ali i pored toga trijumf nad Čarltonom ne bi smeo da se dovodi u pitanje.

Gosti jesu dobro započeli kampanju u Čempionšipu ostvarivši pobede nad Derbijem i Vest hemom uz trijumf nad Čeltenanom u Liga kupu, ali po kvalitetu nisu na nivou Totenhema.

Sigurno će pokušati pre da se odbrane nego da napadnu gol "pevaca", ali mi verujemo da neće izdržati i da će ih lodnski velikan rutinski savladati pred svojim navijačima.

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