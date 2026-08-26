Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

26. 08. 2026. u 09:30

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Sreda

20.45 Totenhem - Čarlton D 2-4 (1.52)

21.00 Real Madrid - Real Sosijedad D 2-4 (1.53)
21.00 Viking - Dinamo Zagreb |1-3&||1-3 (1.83)

Ukupna kvota: 4.26

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