JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
ZA danas smo vam spremili predloge iz tenisa i fudbala.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
16.30 Belgija (Ž) - Azerbejdžan (Ž) ukupno poena +175.5 (1.85)
19.00 Levadija - Paide 1 (1.47)
Kvota: 2.72
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