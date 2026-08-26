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JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

Немања Пејчић

26. 08. 2026. u 09:32

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ZA danas smo vam spremili predloge iz tenisa i fudbala.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег кладионичарског коктела

Madis Veltman / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

16.30 Belgija (Ž) - Azerbejdžan (Ž) ukupno poena +175.5 (1.85)

19.00 Levadija - Paide 1 (1.47)

Kvota: 2.72

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