Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Dva predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

26. 08. 2026. u 09:03

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Два предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Ahmed Mosaad/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sreda

17.30 Al Naft - Duhok X (2.75)

19.00 NBE - Zamalek X (2.95)

Kvota: 8.11

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