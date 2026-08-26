BEZ IKSA NEMA FIKSA: Dva predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.
Sreda
17.30 Al Naft - Duhok X (2.75)
19.00 NBE - Zamalek X (2.95)
Kvota: 8.11
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