NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
21.00 Lion - Fenerbahče GG (1.67)
21.00 Real Madrid - Real Sosijedad 1&2-6 (1.55)
Ukupna kvota: 4.48
Očekujemo nove goleade u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kao što je bio slučaj i prošle nedelje u režiji večerašnjih rivala, a pored toga tipujemo rutinski trijumf Reala na povratku Žozea Murinja na "Bernabeu".
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