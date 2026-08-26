Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

26. 08. 2026. u 08:12

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

FOTO: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

21.00 Lion - Fenerbahče GG (1.67)

21.00 Viking - Dinamo Zagreb GG&|1+ (1.73)
21.00 Real Madrid - Real Sosijedad 1&2-6 (1.55)

Ukupna kvota: 4.48

Očekujemo nove goleade u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kao što je bio slučaj i prošle nedelje u režiji večerašnjih rivala, a pored toga tipujemo rutinski trijumf Reala na povratku Žozea Murinja na "Bernabeu".

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