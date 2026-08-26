JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
Novi pogodak naše redakcije!
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Sreda
21.00 Real Madrid - Real Sosijedad 1 (1.30)
21.00 Viking - Dinamo Zagreb D 1+ (1.17)
Ukupna kvota: 2.21
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