BOJAN ZAJIĆ: Stabek i Stromsgodset strah i trepet za rivale
* Trener u Vikingu, tipije parove Norveške 2
MOJ TIP
sreda,
Stromen - Raufoš X
Osane - Lin 1X
Haugesund - Egersund 3+
Mos - Sogndal 1
Od - Kongsvinger 3+
STABEK - RANHAJM 1&3+
STROMSGODSET - HOD 1&3+
Stabek i Stromsgoset igraju odlično, očekujem da nalet forme iskoriste u duelima sa Ranhajmom i Hodom, pritom da uvećaju i bodovni saldo i gol-razliku.
Iks je najrealniji znak u okršaju začelja između Stromena i Raufoša.
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