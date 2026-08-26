Tip Asova

BOJAN ZAJIĆ: Stabek i Stromsgodset strah i trepet za rivale

Žarko Urošević

26. 08. 2026. u 07:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

* Trener u Vikingu, tipije parove Norveške 2

БОЈАН ЗАЈИЋ: Стабек и Стромсгодсет страх и трепет за ривале

ronstik / Alamy / Profimedia

MOJ TIP

sreda, 

Stromen - Raufoš X

Osane - Lin 1X

Haugesund - Egersund 3+

Mos - Sogndal 1

Od - Kongsvinger 3+

STABEK - RANHAJM 1&3+

STROMSGODSET - HOD 1&3+

Stabek i Stromsgoset igraju odlično, očekujem da nalet forme iskoriste u duelima sa Ranhajmom i Hodom, pritom da uvećaju i bodovni saldo i gol-razliku.

Iks je najrealniji znak u okršaju začelja između Stromena i Raufoša.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI NADOMAK LIGE ŠAMPIONA: Jović i Nikolić imaju ogromnu šansu da pred svojim navijačima overe prolaz

SRBI NADOMAK LIGE ŠAMPIONA: Jović i Nikolić imaju ogromnu šansu da pred svojim navijačima overe prolaz