BOJAN ZAJIĆ: Stabek i Stromsgodset strah i trepet za rivale

* Trener u Vikingu, tipije parove Norveške 2

ronstik / Alamy / Profimedia

MOJ TIP

sreda,

Stromen - Raufoš X

Osane - Lin 1X

Haugesund - Egersund 3+

Mos - Sogndal 1

Od - Kongsvinger 3+

STABEK - RANHAJM 1&3+

STROMSGODSET - HOD 1&3+

Stabek i Stromsgoset igraju odlično, očekujem da nalet forme iskoriste u duelima sa Ranhajmom i Hodom, pritom da uvećaju i bodovni saldo i gol-razliku.

Iks je najrealniji znak u okršaju začelja između Stromena i Raufoša.