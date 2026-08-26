SRBI NADOMAK LIGE ŠAMPIONA: Jović i Nikolić imaju ogromnu šansu da pred svojim navijačima overe prolaz

AEK večeras u Atini dočekuje Levski Sofiju u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. Posle 0:0 u Bugarskoj, grčki šampion ima prednost domaćeg terena, ali i nezgodan zadatak protiv ekipe koja već 19 utakmica ne zna za poraz.

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Prvi susret u Sofiji završen je bez golova, iako je AEK imao nekoliko odličnih prilika da se vrati u Grčku sa prednošću. Luka Jović je pogodio prečku iz poluvoleja, dok su gosti imali i još nekoliko situacija pred golom Svetoslava Vutsova.

Ipak, odbrana Levskog izdržala je sve pritiske i ostavila odluku o putniku u ligašku fazu za revanš u Atini.

"Dvoglavi orlovi" bi sigurno voleli da imaju prednost, ali Marko Nikolić može da bude zadovoljan činjenicom da njegov tim sada ima priliku da pred domaćim navijačima završi posao.

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Motivacija je ogromna, jer AEK čeka povratak u glavnu fazu Lige šampiona još od sezone 2018/19. Pre tri godine grčki predstavnik je takođe stigao do plej-ofa, ali je tada eliminisan od Antverpena.

Ovog puta želi da iskoristi povoljan rezultat iz prvog meča i prekine osmogodišnje čekanje.

Levski, međutim, u Atinu stiže pun samopouzdanja. Ekipa Hulija Velaskeza nije izgubila nijedan od poslednjih 19 mečeva, a posle remija sa AEK-om usledila je prava goleada protiv Spartaka iz Varne, čak 6:0.

Posebno impresivno zvuči podatak da je bugarski klub šest utakmica zaredom sačuvao svoju mrežu.

Odbrana je najveći adut Levskog, ali istorija im ne ide u prilog. Bugarski velikan u prethodna tri susreta sa ekipama iz Grčke nije uspeo da slavi, uz dva poraza i remi. Sada će morati da izdrži ogroman pritisak na stadionu AEK-a ukoliko želi da se prvi put od sezone 2006/07 plasira u elitno evropsko takmičenje.

Domaćin je dodatno dobio na samopouzdanju tokom vikenda. Jović je postigao dva gola u ubedljivoj pobedi 4:0 protiv Iraklisa i tako prekinuo frustraciju iz prvog meča sa Levski. Barnabaš Varga se takođe upisao u strelce, dok je Razvan Marin sa dve asistencije pokazao koliko može da znači u kreaciji.

Na drugoj strani, Armstrong Okofleks je bio dvostruki strelac u pobedi Levskog, ali je zamenjen u 72. minutu upravo kako bi bio svež za mnogo važniji duel u Atini. Ipak, gosti će biti oslabljeni, jer zbog povreda neće moći da računaju na Akrama Burasa, Olivera Kamdema, Mustafu Sangarea, Radoslava Kirilova i Stipea Vulikića.

AEK je kompletan i u znatno boljoj situaciji pred odlučujućih 90 minuta. Levski ima čvrstu odbranu i ogromnu seriju bez poraza, ali iskustvo i domaći teren mogli bi da budu presudni.

Grci će od prvog minuta tražiti pogodak, a ukoliko Jović i društvo ponove izdanje iz ligaške utakmice, plasman u Ligu šampiona deluje veoma blizu.

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