SRBI NADOMAK LIGE ŠAMPIONA: Jović i Nikolić imaju ogromnu šansu da pred svojim navijačima overe prolaz
AEK večeras u Atini dočekuje Levski Sofiju u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. Posle 0:0 u Bugarskoj, grčki šampion ima prednost domaćeg terena, ali i nezgodan zadatak protiv ekipe koja već 19 utakmica ne zna za poraz.
Prvi susret u Sofiji završen je bez golova, iako je AEK imao nekoliko odličnih prilika da se vrati u Grčku sa prednošću. Luka Jović je pogodio prečku iz poluvoleja, dok su gosti imali i još nekoliko situacija pred golom Svetoslava Vutsova.
Ipak, odbrana Levskog izdržala je sve pritiske i ostavila odluku o putniku u ligašku fazu za revanš u Atini.
"Dvoglavi orlovi" bi sigurno voleli da imaju prednost, ali Marko Nikolić može da bude zadovoljan činjenicom da njegov tim sada ima priliku da pred domaćim navijačima završi posao.
Motivacija je ogromna, jer AEK čeka povratak u glavnu fazu Lige šampiona još od sezone 2018/19. Pre tri godine grčki predstavnik je takođe stigao do plej-ofa, ali je tada eliminisan od Antverpena.
Ovog puta želi da iskoristi povoljan rezultat iz prvog meča i prekine osmogodišnje čekanje.
Levski, međutim, u Atinu stiže pun samopouzdanja. Ekipa Hulija Velaskeza nije izgubila nijedan od poslednjih 19 mečeva, a posle remija sa AEK-om usledila je prava goleada protiv Spartaka iz Varne, čak 6:0.
Posebno impresivno zvuči podatak da je bugarski klub šest utakmica zaredom sačuvao svoju mrežu.
Odbrana je najveći adut Levskog, ali istorija im ne ide u prilog. Bugarski velikan u prethodna tri susreta sa ekipama iz Grčke nije uspeo da slavi, uz dva poraza i remi. Sada će morati da izdrži ogroman pritisak na stadionu AEK-a ukoliko želi da se prvi put od sezone 2006/07 plasira u elitno evropsko takmičenje.
Domaćin je dodatno dobio na samopouzdanju tokom vikenda. Jović je postigao dva gola u ubedljivoj pobedi 4:0 protiv Iraklisa i tako prekinuo frustraciju iz prvog meča sa Levski. Barnabaš Varga se takođe upisao u strelce, dok je Razvan Marin sa dve asistencije pokazao koliko može da znači u kreaciji.
Na drugoj strani, Armstrong Okofleks je bio dvostruki strelac u pobedi Levskog, ali je zamenjen u 72. minutu upravo kako bi bio svež za mnogo važniji duel u Atini. Ipak, gosti će biti oslabljeni, jer zbog povreda neće moći da računaju na Akrama Burasa, Olivera Kamdema, Mustafu Sangarea, Radoslava Kirilova i Stipea Vulikića.
AEK je kompletan i u znatno boljoj situaciji pred odlučujućih 90 minuta. Levski ima čvrstu odbranu i ogromnu seriju bez poraza, ali iskustvo i domaći teren mogli bi da budu presudni.
Grci će od prvog minuta tražiti pogodak, a ukoliko Jović i društvo ponove izdanje iz ligaške utakmice, plasman u Ligu šampiona deluje veoma blizu.
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