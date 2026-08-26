KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
JAPAN FA KUP
11.30 Serezo Osaka - Gifu GG (sa 2.10 na 1.80)
AUSTRALIJA KUP
11.30 Preston lajons - Saut Melburn GG (sa 1.67 na 1.60)
LIGA ŠAMPIONA KVALIFIKACIJE
21.00 AEK Atina - Levski Sofija 1 (1.62 na 1.48)
LA LIGA
21.00 Real Madrid - Real Sosijedad 1 (1.45 na 1.32)
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