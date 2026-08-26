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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

В.М.

26. 08. 2026. u 07:35

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове среде

Orhan Habash / imago sportfotodienst / Profimedia

JAPAN FA KUP

11.30 Serezo Osaka - Gifu GG (sa 2.10 na 1.80)

AUSTRALIJA KUP

11.30 Preston lajons - Saut Melburn GG (sa 1.67 na 1.60)

LIGA ŠAMPIONA KVALIFIKACIJE

21.00 AEK Atina - Levski Sofija 1 (1.62 na 1.48)

LA LIGA

21.00 Real Madrid - Real Sosijedad 1 (1.45 na 1.32)

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