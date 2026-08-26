OBIČNO LETOVANJE IM VIŠE NIJE DOVOLJNO: Turisti sada plaćaju da vise sa litica i lete iznad planina

LEŽALjKA, plaža i nekoliko dana odmora pored mora za jedan deo turista više nisu dovoljni.

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Umesto koktela pored bazena, oni žele da hodaju po stenama stotinama metara iznad zemlje, lete paraglajderom iznad Alpa, spuštaju se kroz kanjone ili skaču bandžijem sa ogromnih visina.

I ono što je nekada bilo rezervisano za iskusne alpiniste i ljubitelje ekstremnih sportova danas postaje deo - turističkog aranžmana.

Novi trend u putovanjima pokazuje da sve više ljudi ne želi samo da vidi neku destinaciju. Želi da je doživi na način koji će pamtiti.

Ne morate više da budete profesionalac

Najveća promena je u tome što za mnoge ovakve avanture više nisu neophodne godine treninga.

Wall Street Journal izdvaja destinacije širom sveta koje danas nude adrenalinske aktivnosti i ljudima bez velikog prethodnog iskustva - uz profesionalne vodiče, obuku i odgovarajuću opremu.

Tako se u američkom Moabu turistima nude aktivnosti na spektakularnim stenama Jute, dok je Kvinstaun na Novom Zelandu odavno poznat kao jedna od svetskih prestonica bandži skokova i drugih adrenalinskih doživljaja.

U Evropi su među najzanimljivijim destinacijama Dolomiti i Šamoni.

U Dolomitima turisti vise sa stena

Jedan od najboljih primera je via ferrata.

U prevodu sa italijanskog naziv znači „gvozdeni put“, a reč je o planinskim rutama opremljenim čeličnim sajlama, stepenicama, mostovima i drugim osiguranjem.

Posetioci tako mogu da se kreću po strmim stenama i mestima koja bi bez takve infrastrukture uglavnom bila dostupna samo iskusnim penjačima.

Dolomiti su jedna od najpoznatijih svetskih destinacija za ovakve avanture, a organizovane ture omogućavaju da u njima učestvuju i turisti koji nisu profesionalni alpinisti.

A u Šamoniju, let iznad Alpa

Francuski Šamoni nudi potpuno drugačiji pogled na planine.

Paraglajding, penjanje, kanjoning i via ferrata samo su neke od aktivnosti koje privlače posetioce u podnožje Mon Blana.

Postoje i početničke via ferrata rute sa vodičem, a jedan od lokalnih operatera za 2026. početničku turu nudi od 79 evra po osobi, sa uključenom opremom.

Drugim rečima, turista danas može da dođe u Alpe bez penjačkog iskustva i da se, uz stručnu pratnju i na ruti prilagođenoj njegovim sposobnostima, oproba u aktivnosti koja je nekada delovala rezervisano za avanturiste.

Putnici sve više kupuju doživljaje

Iza svega stoji šira promena u načinu na koji ljudi putuju.

Najnoviji izveštaj Adventure Travel Trade Association za 2026. pokazuje da putnici posebno traže nova iskustva, kontakt sa lokalnom kulturom i istraživanje mesta van uobičajenih turističkih ruta.

Skoro 60 odsto anketiranih organizatora avanturističkih putovanja prijavilo je rast prihoda tokom 2025, a 61 odsto očekuje veći profit i u 2026. godini.

Istovremeno, sve su traženija putovanja u manjim grupama i programi prilagođeni konkretnom putniku.

Odmor sa kojeg se vraćate sa pričom

To ne znači da će turisti prestati da žele more, dobar hotel ili dan proveden na ležaljci.

Ali za deo putnika odmor više nije samo prilika da se odmore.

Žele fotografiju sa stene, snimak leta iznad Alpa ili priču o trenutku kada su prešli viseći most gledajući stotinama metara u provaliju.

I turistička industrija im to sve više omogućava.

Tako je na nekim destinacijama najvažnije pitanje nekada bilo „kakav je pogled iz hotela?“

Danas sve češće postaje - „šta ovde mogu da doživim?“

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