(NE)MOGUĆA MISIJA ZA PARTIZAN: Izvući pozitivan rezultat protiv Hetafea pred revanš u Beogradu

FUDBALERI Hetafea i Partizana večeras ukrštaju koplja na "Koloseumu" od 21.00 u prvoj utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencija.

FOTO: FK Partizan

Uspeo je Partizan da dođe do poslednjeg koraka u kvalifikacijam za Ligu konferencija, rutinski je eliminisao Unu Štafesen i Tobol, ali sreće sa žrebom nije imao i kao nosilac u plej-ofu je izvukao Hetafe.

Znaju u redovima crno-belih da ih očekuje pakleno težak zadatak, ali slabo odrađene pripreme španskog predstavnika i ubedljiv poraz od Alavesa na startu La lige (0:3) daju im pravo da mogu da se nadaju iznenađenju na "Koloseumu".

Nasutpi parnog valjka na evropskoj sceni za sada su bili više nego zadovoljavajući, očigledno je da su igrači motivisani da igraju na međunaordnoj sceni i pokazali su da vole da igraju bitne utakmice.

Takođe, deluje da je apsolutni fokus parnog valjka na kvalifikacijama za Ligu konferencija, poznata je loša finansijska situacija u klubu i plasman u grupnu fazu bi mnogo značio po tom aspektu, a zbog toga pate rezultati u Superligi Srbije gde je za vikend doživljen novi poraz, ovoga puta od Radničkog iz Kragujevca (0:1).

Borba za titulu sa Zvezdom je maltene već izgubljena, pa bi eliminacija iz Lige konferencija bila još jedan veliki udarac za Partizan i to zna Saša Ilić koji je sigurno ozbiljno radio na pripremi obračun sa Hetafeom.

Što se tiče ekipe iz predgrađa Madrida, ona igra veoma tvrd fudbal, Bordeljas je poznat kao trener koji gleda samo rezultat i njegova četa radi sve što je potrebno da se dođe do zadatog cilja.

Verovatno se neće zaletati i oprezno će ući u utakmicu, a pogubno po Partizan bi bilo da dozvoli Hetafeu da dođe do rane prednosti jer se u takvim situacijama "azuloni" najbolje snalaze.

Na pripremama i protiv Alaves je bilo vidno da imaju mane, samo je pitanje može li i da li Partizan ima potreban kvalitet da ih iskoristi.

Za predlog tipujemo malo golova jer verujemo da će Hetafe nametntuti svoj stil igre i da ćemo gledati veoma dosadnu i tvrdu utakmicu na "Koloseumu".

NAŠ TIP: |0-1&||0-2 (kvota 1.62)

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