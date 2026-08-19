NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
21.00 Atletiko Madrid - Malaga 1&2-6 (1.63)
21.00 NEC - Bode glimt GG&|1+ (1.60)
Ukupna kvota: 4.70
Verujemo u golove na mečevima plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona, u pitanju su napadački raspoloženi timovi, a pored toga očekujemo da Atletiko Madrid Čola Simeonea rutinski slavi protiv novajlije na startu prvenstva.
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