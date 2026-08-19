Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

19. 08. 2026. u 07:00

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

FOTO: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia

Sreda

21.00 Atletiko Madrid - Malaga 1&2-6 (1.63)

21.00 Seltik - LASK GG (1.75)
21.00 NEC - Bode glimt GG&|1+ (1.60)

Ukupna kvota: 4.70

Verujemo u golove na mečevima plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona, u pitanju su napadački raspoloženi timovi, a pored toga očekujemo da Atletiko Madrid Čola Simeonea rutinski slavi protiv novajlije na startu prvenstva.

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