Tip fudbal

I OVO SMO JUČE PROŠLI! Evo današnjeg tipova za igru "gol-gol"

В.М.

19. 08. 2026. u 08:30

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DOMINACIJA naših tipstera se nastavlja.

И ОВО СМО ЈУЧЕ ПРОШЛИ! Ево данашњег типова за игру гол-гол

IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga.

Sreda

21.00 Seltik - LASK GG (1.70)

21.00 Slovan Bratislava - Celje GG (1.70)
21.00 NEC - Bode glimt GG (1.42)

Ukupna kvota: 4.10

 

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