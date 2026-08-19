JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
NOVI pogodak naše redakcije!
Možete ga proveriti OVDE, a evo i današnjih tipova.
Sreda
21.00 Atletiko Madrid - Malaga 1 (1.34)
21.00 NEC - Bode glimt |1+&2+ (1.28)
Ukupna kvota: 2.11
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