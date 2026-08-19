Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

19. 08. 2026. u 08:00

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ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са три реалне квоте

Foto: Stuart Wallace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Možete ga proveriti OVDE, a evo i današnjih tipova.

Sreda

21.00 Atletiko Madrid - Malaga 1 (1.34)

21.00 Seltik - LASK UG 2+ (1.23)
21.00 NEC - Bode glimt |1+&2+ (1.28)

Ukupna kvota: 2.11

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