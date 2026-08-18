Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Dva predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

18. 08. 2026. u 09:12

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Два предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Photo: Yulian Todorov / imago sportfotodienst / Profimedia

Utorak

17.30 Pirin Blagoevgrad - Hebar X (3.15)

21.00 Levski Sofija - AEK Atina X (3.15)

Ukupna kvota: 9.92

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LEVSKI i AEK ove večeri na "Naciolanom stadionu Vasil Levski" (21.00) otvaraju plej-of Lige šampiona, a domaćin u prvi meč ulazi sa velikim samopouzdanjem. Bugarski šampion ne zna za poraz u svim takmičenjima još od maja, dok AEK traži način da prekine osmogodišnje čekanje na povratak u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.

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