BEZ IKSA NEMA FIKSA: Dva predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.
Utorak
17.30 Pirin Blagoevgrad - Hebar X (3.15)
21.00 Levski Sofija - AEK Atina X (3.15)
Ukupna kvota: 9.92
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