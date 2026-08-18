DRŽAVA UJEDINJENA U ZAŠTITI PRIRODE: Ministarka Pavkov o odluci da se raspiše novi konkurs za ciljanu pomoć za područja zahvaćena požarima

MINISTARKA zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je gostujući na Prvoj televiziji da je doneta odluka da se raspiše novi konkurs kojim će ciljano da se usmere sredstava upravljačima koji su trenutno ugroženi požarima.

Foto: Printskrin Jutjub Prva TV

Požar u Deliblatskoj peđčari traje, kako je rekla ministarka Pavkov, nekoliko nedelja, ali je kada su stigle informacije da je lokalizovan u tom delu gde bismo mogli da održimo sastanak, to se i desilo juče.

- Okupili su se svi nadležni organi, republički i pokrjainski, pokazali smo jedinstvo. Tu je bila i struka. Operativno smo definisali korake i dogovor je da do sledećeg ponedeljka imamo prvi predlog plana sanacije i obnove. Mi na teren ne možemo da izađemo dok Sektor za vanredne situacije zvanično ne kaže da je požar lokalizovan u potpunosti, što na žalost nije. I dalje traje požar koji se spustio do okna, ka vodi. Ono deluje kao u horor filmu. Još jednom se zahvaljujem na hrabrosti vatrogascima, pripadnicima Vojske Srbije. I upravljači zaštićenih područja su napravili protivpožarne pruge, gde su isekli određene deonice šuma. Juče smo dobili informacije da su neke šišarke letele preko 400 metara. Kiša koja je padala noćas nije ništa pomogla - navela je Pavkov.

Juče je, kako je istakla ministarka Pavkov, doneta odluka da se od sredstaba koja su preostala za subvencionisanje zaštićenih područja, raspišenovi konkurs kojim će ciljano da se usmere sredstva onim upravljačima koji su bili pogođeni požarima - Stara planina, Radan planina, Stolovi i Deliblatska peščara.

-Čuli smo svašta u javnosti, kako nemamo sisteme za ranu predikciju. Imamo, Srbija to ima, upravljači to imaju. Ministarstvo kao neko ko se brine o zaštiti zaštićenih područja će se truditi da bude još spremniji. Doneli smo naprtnjače, to ej naziv za odevni predmet koji se puni sa određenom količinom vode koji zbog nepristupačnosti terena koriste vatrogasci da mogu da lokalizuju požar. To su 44 naprtnjače. Obezbedili smo i gorivo. Juče sam videla hrabro delovanje vatrogasaca, vojske Srbije. Trudimo se da autohtonost naših vrsta očuvamo, to nam je broj jedan, ali pokazuje praksa da alohtone vrste su možda otpornije za neke visoke temperature. Mi ćemo se uz konsultaciju struke da nađemo kompromis, da određene segmente tamo gde je bilo požara imamo alohtone vrste. Ali, priroda će stvari uradili sama, to je naše stepsko najvažnije stanište. To je raritet koji poseduje Srbija. Biće važno da radimo zajedno - rekla je Pavkov.

Strategija do 2033. godine je, kako je rekla Pavkov, do sada najkompleksniji okvir koji je Srbija donela.

-Intenzivno smo krenuli sa našom strategijom 2020. godine. Ovo će samo biti samo dodatni zamajac da budemo brži u implementaciji onoga što smo pokrenuli. Tu je oblast dekarbonizacije, koji će doprineti boljitku vazduha. Drugi cilj je zaštita biodiverziteta, treći segment je smanjenje reka, vazduha, da se unapredi zaštita od buke. Imamo stub koji se odnosi na održivu poljoprivredu - rekla je Pavkov.

(Dnevnik.rs)

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