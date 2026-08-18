Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

18. 08. 2026. u 08:49

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево данашњих голеада у првом полувремену

Andy Buenning / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

20.00 Vigan - Aston Vila U21 |2+ (2.08)

20.45 Mertir taun - Telford |2+ (2.23)

Ukupna kvota: 4.64

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