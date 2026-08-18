JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
20.00 Vigan - Aston Vila U21 |2+ (2.08)
20.45 Mertir taun - Telford |2+ (2.23)
Ukupna kvota: 4.64
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