Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

18. 08. 2026. u 08:30

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Utorak

21.00 Fenerbahče - Lion UG 2-5 (1.33)

21.00 Dinamo Zagreb - Viking UG 2-5 (1.31)
21.00 Levski Sofija - AEK UG 0-3 (1.23)

Ukupna kvota: 2.14

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