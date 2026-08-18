LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Utorak
21.00 Fenerbahče - Lion UG 2-5 (1.33)
21.00 Levski Sofija - AEK UG 0-3 (1.23)
Ukupna kvota: 2.14
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