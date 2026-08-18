VELIKA VEST ZA RADNIKE: Vlada predložila minimalac od 600 evra, Vučić otkrio kako će država pomoći

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je predlog Vlade Srbije o minimalnoj ceni rada za narednu godinu, a koji obuhvata povećanje na 600 evra, dobar za radnike i naveo da će država morati da pomogne poslodavcima u tome.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Predlog je dobar za radnike, nisam siguran za poslodavce, ali poslodavcima ćemo morati mi da pomognemo i da to najvećim delom ide preko poreza i doprinosa koje će država da prihvati na svoj teret - rekao je Vučić nakon obilaska radova na sanaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo i radova na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2.

Dodao je da povećanjem minimalca ne možemo da uništavamo srpske kompanije. "Videli ste da sam bio u Matisu, u Ivanjici, oni imaju 800 zaposlenih. Ako im mi svake godine dramatično pomeramo minimalac, oni ne mogu da opstanu. A šta ćemo bez takve fabrike u Ivanjici? Šta ćete sa onima koji rade u tri smene, prodaju pljeskavice, ćevape, kobasice? Oni ne mogu da plaćaju ogromne plate, ne mogu da izdrže, nemaju taj biznis kojim to mogu da pokriju. To ljudi moraju da razumeju - rekao je Vučić.

Istakao je da je uvek na radničkoj strani i da je zadovoljan i srećan zbog njih.

- To znači da će biti 68.000 ili koliko već, 69.000 - 70.000 dinara minimalac. Nekad nam je bio san da nam prosečna plata dođe do toga. Ali moramo da vodimo računa i o poslodavcima. Pitajte njih da li mogu da plate sve plate, a da su mnogo veće, a da moraju da urade sve radove ovde. Nije lako, nije jednostavno - rekao je Vučić.

Naveo je da je rast minimalca dobra vest pre svega za radnike, ali da će biti dobra vest i za poslodavce ukoliko država prihvati najveći deo tereta na sebe, jer će onda imati motivisanije radnike.

Odgovarajući na pitanje da precizira kakva sve povećanja plata i penzija očekuju građane do kraja godine, Vučić je rekao da će to tačno precizirati u četvrtak, 20. avgusta.

(Tanjug)

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