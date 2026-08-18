VELIKA VEST ZA RADNIKE: Vlada predložila minimalac od 600 evra, Vučić otkrio kako će država pomoći
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je predlog Vlade Srbije o minimalnoj ceni rada za narednu godinu, a koji obuhvata povećanje na 600 evra, dobar za radnike i naveo da će država morati da pomogne poslodavcima u tome.
- Predlog je dobar za radnike, nisam siguran za poslodavce, ali poslodavcima ćemo morati mi da pomognemo i da to najvećim delom ide preko poreza i doprinosa koje će država da prihvati na svoj teret - rekao je Vučić nakon obilaska radova na sanaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo i radova na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2.
Dodao je da povećanjem minimalca ne možemo da uništavamo srpske kompanije. "Videli ste da sam bio u Matisu, u Ivanjici, oni imaju 800 zaposlenih. Ako im mi svake godine dramatično pomeramo minimalac, oni ne mogu da opstanu. A šta ćemo bez takve fabrike u Ivanjici? Šta ćete sa onima koji rade u tri smene, prodaju pljeskavice, ćevape, kobasice? Oni ne mogu da plaćaju ogromne plate, ne mogu da izdrže, nemaju taj biznis kojim to mogu da pokriju. To ljudi moraju da razumeju - rekao je Vučić.
Istakao je da je uvek na radničkoj strani i da je zadovoljan i srećan zbog njih.
- To znači da će biti 68.000 ili koliko već, 69.000 - 70.000 dinara minimalac. Nekad nam je bio san da nam prosečna plata dođe do toga. Ali moramo da vodimo računa i o poslodavcima. Pitajte njih da li mogu da plate sve plate, a da su mnogo veće, a da moraju da urade sve radove ovde. Nije lako, nije jednostavno - rekao je Vučić.
Naveo je da je rast minimalca dobra vest pre svega za radnike, ali da će biti dobra vest i za poslodavce ukoliko država prihvati najveći deo tereta na sebe, jer će onda imati motivisanije radnike.
Odgovarajući na pitanje da precizira kakva sve povećanja plata i penzija očekuju građane do kraja godine, Vučić je rekao da će to tačno precizirati u četvrtak, 20. avgusta.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Predsednik u razgovoru sa građanima Ćuprije tokom obilaska kompanije NIP Spasić
Preporučujemo
VAŽNE VESTI: U oktobru u bolnice stižu inovativni lekovi za lečenje kancera
18. 08. 2026. u 11:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)