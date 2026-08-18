PARTIZAN PRODAJE KARTE ZA GOSTOVANJE HETAFEU: Evo kako grobari mogu na "Koloseum"
Fudbalski klub Partizan počinje sa prodajom ulaznica za prvu utakmicu kvalifikacija za Ligu konferencije u Madridu protiv Hetafea.
Prodaja počinje u utorak, 18. avgusta, u 12.00 časova i završava se u sredu, 19. avgusta, u 17.00 časova. Ulaznice se mogu kupiti online putem sajta Ticketline
Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice. Za svakog nosioca ulaznice neophodno je uneti jedinstvene lične podatke – ime, prezime i broj pasoša – i priložiti odgovarajući važeći identifikacioni dokument.
Po uspešno izvršenom plaćanju, kupac će od Ticketlinea na svoju imejl adresu dobiti PDF vaučer. Vaučer predstavlja isključivo potvrdu o izvršenoj kupovini i nije ulaznica za ulazak na stadion.
Nakon obrade dostavljenih podataka i neophodnih provera, Hetafe će kupcima na njihove imejl adrese poslati personalizovane PDF ulaznice. Ulaznice će biti dostavljene najkasnije u četvrtak, 20. avgusta, tokom prepodneva.
Na stadion se može ući isključivo sa personalizovanom ulaznicom i važećim pasošem. Podaci na ulaznici moraju u potpunosti odgovarati podacima iz pasoša koji će njen vlasnik pokazati prilikom ulaska na stadion.
Zbog rigoroznih zakonskih i bezbednosnih propisa koji važe u Španiji, kao i činjenice da je utakmica proglašena utakmicom visokog rizika, organizator striktno insistira na tome da svaka ulaznica bude personalizovana. Prodaja mora biti završena ranije kako bi domaćin obradio podatke kupaca, izvršio neophodne provere i izradio personalizovane ulaznice.
Iz tog razloga, prodaja ulaznica neće biti moguća na dan utakmice.
Navijačima FK Partizan na raspolaganju su ulaznice za sledeće sektore:
* sektori 117 i 118, ulaz 4 – Ulaznice sa sektor prve kategorije;
* sektori 118 i 119, ulaz 7 – sektor za gostujuće navijače.
Cene pojedinačnih ulaznica kupljenih putem Ticketline sistema, sa uračunatim pripadajućim troškovima i PDV-om, iznose:
* sektor za gostujuće navijače – 2.900 RSD;
* VIP sektor – 5.700 RSD.
Prva utakmica na programu je u četvrtak 20. avgusta, dok je revanš sedam dana kasnije u Humskoj.
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