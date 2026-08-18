Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

18. 08. 2026. u 09:00

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Ricardo Larreina / AFP / Profimedia

Utorak

18.30 Solentuna - Erebro GG (1.72)

20.45 Mertir taun - AFC Telford GG (1.45)
20.45 Torkaj - Veston super mer GG (1.68)

Ukupna kvota: 4.19

 

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