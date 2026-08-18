Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

18. 08. 2026. u 08:00

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Depositphotos

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

18.30 Karlbergs - Brage UG 3+ (1.57)

18.30 Nosabi - Treleborg UG 3+ (1.50)
20.00 Stokport kaunti - Everton U21 UG 3+ (1.33)
20.45 Barnet - Arsenal U21 UG 3+ (1.40)

 Ukupna kvota: 4.39

 

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