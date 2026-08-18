3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PONEDELjAK
18.30 Karlbergs - Brage UG 3+ (1.57)
20.00 Stokport kaunti - Everton U21 UG 3+ (1.33)
20.45 Barnet - Arsenal U21 UG 3+ (1.40)
Ukupna kvota: 4.39
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