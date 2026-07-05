Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Мистер Типстер

05. 07. 2026. u 09:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Andy Buenning / imago sportfotodienst / Profimedia

Nedelja

15.00 Rovaniemi - Keski-Usima |2+ (2.00)

16.00 Hod - Haugesund |2+ (1.93)

Ukupna kvota: 3.86

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE TI JE LJUBAVNICA?! Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: Pet godina mlađa

"GDE TI JE LjUBAVNICA?!" Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: "Pet godina mlađa"