SRAMNA OBJAVA MARINIKE TEPIĆ: "Pored Srbije, delujemo i u Vojvodini" (FOTO)

POTPREDSEDNICA Stranke slobode i pravde Marinika Tepić objavila je da "Platforma za evropsku Srbiju", pored Srbije, deluje i na nivou Vojvodine.

Foto: Printskrin/Detektor laži

"Platforma za evropsku Srbiju od danas zajedno deluje i na nivou Vojvodine i fokusiraćemo se na borbu protiv korupcije i kriminala i u vojvođanskim mestima, vladavinu prava, decentralizaciju i sprečavanje izborne krađe koju režim braće Vučić uveliko sprema", napisala je Tepić na Iksu.

Foto: Printskrin

Pored Srbije, deluju i u Vojvodini?? To su oni što su rezervisali pozivni +384 za Vojvodinu! Ne bi od Srbije ništa ostalo da blokaderi pobede na izborima!