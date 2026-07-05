SRAMNA OBJAVA MARINIKE TEPIĆ: "Pored Srbije, delujemo i u Vojvodini" (FOTO)
POTPREDSEDNICA Stranke slobode i pravde Marinika Tepić objavila je da "Platforma za evropsku Srbiju", pored Srbije, deluje i na nivou Vojvodine.
"Platforma za evropsku Srbiju od danas zajedno deluje i na nivou Vojvodine i fokusiraćemo se na borbu protiv korupcije i kriminala i u vojvođanskim mestima, vladavinu prava, decentralizaciju i sprečavanje izborne krađe koju režim braće Vučić uveliko sprema", napisala je Tepić na Iksu.
Pored Srbije, deluju i u Vojvodini?? To su oni što su rezervisali pozivni +384 za Vojvodinu! Ne bi od Srbije ništa ostalo da blokaderi pobede na izborima!
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