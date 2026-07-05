MARKO ČADEŽ: Evropska konferencija o pregovaranju 2027. u Beogradu!

BEOGRAD će naredne godine biti domaćin Evropske konferencije o pregovaranju, koja će biti održana na marginama specijalizovane izložbe EXPO 2027, najavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.

foto: Giorgio Moubayed

Na završnoj ceremoniji dvodnevne pregovaračke konferencije u Parizu, Čadež je od Frančeska Markija, predsednika ENEA, simbolično preuzeo štafetu, čime je ozvaničena predaja organizacije narednog izdanja konferencije Beogradu.

- Zaista smo ponosni što će Beograd, tokom Expo izložbe, biti domaćin jedne velike i značajne konferencije. Reč je o godišnjoj konferenciji Evropskog udruženja pregovarača, koja okuplja kako one koji predaju pregovaranje - profesore, istraživače i ozbiljne naučnike - tako i one koji pregovaraju, odnosno ljude koji učestvuju u važnim pregovorima između država i kompanija - istakao je Čadež.

foto: Giorgio Moubayed

Kako je ocenio, ovo je najveći svetski događaj posvećen pregovaranju, i kada je u pitanju teorija i kada je u pitanju praksa.

- Posebno je značajno to što ova konferencija prvi put izlazi iz Pariza, gde se tradicionalno održava svake godine, i dovodimo je u Beograd. Zbog toga smo veoma ponosni - poručio je.

Obraćajući se učesnicima na ceremoniji, Čadež je ukazao da je u Beogradu, ali i čitavom regionu, pregovaranje način razmišljanja, jer je to prostor u kojem pregovaranje nije teorijski koncept, već način da se dočeka sutra.

- Takav je region, a Beograd posebno, kao grad koji je vekovima bio grad na granici. Pregovarao je između Istoka i Zapada: između Rimskog carstva i Vizantije, Osmanskog i Habzburškog carstva - rekao je predsednik Privredne komore Srbije.

foto: Giorgio Moubayed

Kako je istakao, posebno je važno što će Evropska konferencija o pregovaranju biti održana upravo u Beogradu jer će taj grad biti i domaćin specijalizovane izložbe Expo 2027.

Priča o Expo-u u Beogradu počela je u Parizu, pred organizacijom koja rukovodi svetskim i specijalizovanim izložbama. U konkurenciji pet kandidata sa četiri kontinenta, Srbija je izborila pobedu. To je, takođe, bila priča o pregovaranju — o upornosti, radu i sposobnosti da se okupe partneri oko zajedničke vizije.

- Upravo zato je veza između Expo 2027 i Evropske konferencije o pregovaranju toliko prirodna i snažna - spaja teoriju i praksu, međunarodno iskustvo i konkretne rezultate, ali i priču o regionu koji ume da razgovara, da povezuje i da pronađe dogovor — i koji će, uveren sam, učesnici konferencije prepoznati kao posebno inspirativan - poručio je Čadež.

foto: Giorgio Moubayed

Ana Hrustanović, ambasadorka Srbije u Francuskoj, izrazila je veliko zadovoljstvo zbog prilike da u Rezidenciji ugosti ambasadora Evropske asocijacije pregovarača.

- Veoma smo srećni što će Beograd naredne godine biti domaćin brojnih značajnih događaja, počevši od ostvarenja našeg sna — organizacije Expo 2027: Igraj za čovečanstvo.

Tokom Expo-a, imaćemo priliku i da pregovaramo za čovečanstvo, jer će se Samit Evropske asocijacije pregovarača prvi put održati upravo u Beogradu. Pred Srbijom su mnogi važni susreti i radujemo se što ćemo ugostiti svet - istakla je Hrustanović. foto: Giorgio Moubayed

Predsednik Evropske asocijacije za pregovaranje (ENEA) Frančesko Marki ukazao je na značaj ostvarenog partnerstva sa EXPO-om. Prema njegovim rečima, okupljanje predstavnika privatnog sektora, akademske zajednice i pregovarača predstavlja veoma zanimljiv i važan poduhvat — posebno u vremenu kada je potrebno graditi mostove tamo gde mnogi vide podele.

foto: Giorgio Moubayed

- Evropska asocijacija za pregovaranje gradi mostove. Nadamo se da će naredna konferencija biti prilika da ih dodatno ojačamo — kako sa Evropskom unijom, tako i sa širim regionom Balkana - izjavio je Marki.

Na ceremoniji se obratila i Ana Bovan, dekan Poslovne škole ekonomije i menadžmenta -ESEM (Executive School of Econonmic and Management).

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