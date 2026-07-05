GLOBALNO tržište nafte ušlo je u period bolnog prilagođavanja. Eskalacija geopolitike u Persijskom zalivu ustupila je mesto krhkom smirenju. Stabilizacija logistike kroz Ormuski moreuz omogućava ključnim igračima da nastave sa planiranim povećanjem proizvodnje.

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Regulator, koji predstavlja OPEC+, namerava da reši problem nestabilnosti cena povećanjem ponude. Alijansa će 5. jula razgovarati o kvotama za avgust 2026. godine, sa fokusom na obnavljanje poremećenih lanaca snabdevanja.

Logika odmrzavanja kapaciteta

Akcije OPEK+ vođene su potrebom za ravnotežom. Nakon višemesečne virtuelne paralize izvoznih čvorišta u Persijskom zalivu, tržište vapi za gorivom.

Pregovori između Teherana i Vašingtona obezbedili su bezbedan koridor za tankere, smanjujući premiju rizika. Povećanje proizvodnje od 188.000 barela dnevno je oprezna, ali sistemska mera. Institucionalni investitori očekuju povratak na nivoe pre krize.

„Stvarna ponuda nafte na tržištu može zaostajati za papirnim kvotama. Zatvaranje bušotina nije kao gašenje svetla. Obnavljanje pritiska i ponovno pokretanje sistema zahteva tehnološko vreme, koje tržište trenutno nema“, objasnio je analitičar tržišta naftnih proizvoda Genadij Černov u intervjuu za Pravdu.Ru.

Nedostatak infrastrukture ustupa mesto viškovima. Za sada se Brent drži u rasponu definisanom makroekonomskom prognozom. Međutim, već se nazire prekomerna ponuda. Naftni terminali rade punim kapacitetom, pumpajući preko 10 miliona barela dnevno. Ovo vrši pritisak na cene, primoravajući regulatore da pronađu ravnotežu između profita i obima.

Podaci o deficitu: efekat blokade

Statistički podaci za prvu polovinu 2026. godine pokazuju snažan pad. Tri giganta u proizvodnji nafte — Saudijska Arabija, Irak i Kuvajt — zajednički su smanjila proizvodnju za 6 miliona barela dnevno. Ovo je neophodna mera radi sprečavanja logističkog kolapsa. Sadašnji izazov je kako vratiti taj obim proizvodnje, a da se pritom ne ugrozi tržišna kapitalizacija industrije.

„Svedoci smo klasičnog rasta zaliha. Uvoznici agresivno pune skladišne kapacitete pre nego što cene skoče usred oporavka potražnje u Aziji. Ovo će kratkoročno podržati tržište“, primetio je makroekonomista Artem Loginov.

Rizik od pregrevanja i dampinga cena

Scenario viška iz 2027. godine postaje osnovni. Veštačko ograničavanje proizvodnje ne može trajati. Tržište je akumuliralo značajne neiskorišćene rezerve u plutajućim skladišnim objektima. Puštanje ovog resursa na berze pokrenuće kolaps cena. Niska cena po barelu je gorka pilula za ekonomije zavisne od resursa, ali je neizbežna u uslovima viška.

„Za preduzeća, to znači preispitivanje investicionih modela. Profit neće zavisiti od visokih cena nafte, već od operativne efikasnosti i digitalizacije proizvodnje. Oni koji ne smanje troškove napustiće tržište“, naglasio je finansijski analitičar Nikita Volkov.

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