VUČIĆ SUTRA RAZGOVARA SA SALVINIJEM: Potpredsednik Saveta ministara Vlade Italije boraviće u zvaničnoj poseti Beogradu dva dana
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem.
Vučić i Salvini će se sastati u Klubu Tolstoj, u 19.00 časova, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.
Kako je ranije saopšteno iz italijanske vlade, ministar infrastrukture i saobraćaja Mateo Salvini boraviće u zvaničnoj poseti Beogradu 6. i 7. jula.
Cilj posete je, kako je navedeno u saopštenju Vlade Italije, dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije, sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja.
Vučić i Salvini prethodno su se na najvišem nivou sastali u maju 2019. godine u Rimu, kada je Salvini bio ministar unutrašnjih poslova i potvrdio podršku Italije za prijem Srbije u Evropsku uniju.
Predsednik Srbije ugostio je prošle godine u avgustu i premijerku Italije Đorđu Meloni, a tokom te radne posete održana je večera na kojoj se razgovaralo o bilateralnim odnosima i procesu evropskih integracija Srbije.
(Tanjug)
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