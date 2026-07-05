NAKON KRAHA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Zvezda Holandije potpisala za Real Madrid

Holandski fudbaler Denzel Damfris potpisao je za Real, saopštio je danas madridski klub.

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Kako je saopšteno, iskusni 30-godišnji defanzivac je sa čelnicima natrofejnijeg svetskog kluba potpisao ugovor do juna 2030. godine.

Damfris je četvrto pojačanje Reala od povratka Žozea Murinja na klupu "kraljevskog kluba". Pre njega za Real su potpisali Ibrahima Konate, Bernardo Silva i Mark Kukurelja.

Podsetimo, Holandija je u šesnaestini finala Svetskog prvenstva eliminisala od Maroka nakon penal serije.

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