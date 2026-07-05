Politika

"SRBIJA NIJE POKLEKLA NI PRED VEĆIM SILAMA" Raguš odgovorila potpredsedniku Skupšine CG: Vređate Vučića od koga ste tražili pomoć

В.Н.

05. 07. 2026. u 12:17

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Potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš odgovorila je Borisu Pejoviću, potpredsedniku Skupštine Crne Gore.

СРБИЈА НИЈЕ ПОКЛЕКЛА НИ ПРЕД ВЕЋИМ СИЛАМА Рагуш одговорила потпредседнику Скупшине ЦГ: Вређате Вучића од кога сте тражили помоћ

Foto: Printskrin jutjub/B92

- Svi vi iz PES-a i svi iz sveta treba da su do sada naučili da predsednik Vučić sa svima pokušava da uspostavi najbolje moguće odnose, jer to je u interesu Srbije, našeg naroda, svih naših građana. Istovremeno je čudno da se na ovakav način oglašavate vi iz PES-a čiji su osnivači baš Aleksandra Vučića molili da vam pomogne - i njima lično i vašem pokretu. I znate vrlo dobro da ste ga molili za pomoć i dok PES još nije ni postojao. Molili da pomogne u borbi protiv Mila Đukanovića. Danas govorite o Đukanoviću sa kojim se spremate i sutra da sarađujete. Uostalom, istina je da vi ni o tome ne odlučujete sami, već će biti onako kako vam drugi narede. Govorite o prevaziđenoj politici? O tome možemo da vam držimo lekcije mi, jer je Crna Gora ta koja je do dolaska Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji imala za 50% veće plate od plata u Srbiji. Danas su plate u Srbiji prevazišle plate u Crnoj Gori. Toliko o prevazilaženju. Dobro bi bilo da nekada pogledate istini u oči. Ono u čemu jeste neprevaziđeni je prepisivačka politika. U tome ste apsolutni i neprikosnoveni stručnjaci. Vi svoju politiku nemate. Kako vam nižerazredne birokrate iz inostranstva narede, tako radite. Otuda i takva posvećenost antisrpskoj politici, čisto da pokažete kako ste fini, dobri i poslušni. Vređate predsednika jedne države od koga ste toliko puta tražili pomoć, a malo je dobili. I sve to govori više o vama nego o njemu. A vi nastavite  da radite svoj posao. Srbija nije poklekla ni pred većim silama, a kamoli pred vrhunskim prepisivačima.

Konačno, jedini mali problem u svemu je što ste lagali narod i niste mu na litijama rekli da će glavna meta vaših napada i najbrutalnija kampanja dehumanizacije i kriminalizacije da ide ne protiv Mila Đukanovića već protiv Srbije i Aleksandra Vučića. Živela Srbija! - istakla je Raguš.

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