Svet

TOLIKO "CENE" SVOJE PALE BORCE: Ukrajina odbila da preuzme tela vojnika iz Konstantinovke

Симеуновић А. Милош

05. 07. 2026. u 16:15

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RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je Ukrajina odbila predlog Moskve za sprovođenje humanitarne akcije preuzimanja tela poginulih pripadnika ukrajinskih oružanih snaga u Konstantinovki.

ТОЛИКО ЦЕНЕ СВОЈЕ ПАЛЕ БОРЦЕ: Украјина одбила да преузме тела војника из Константиновке

Foto: AP

 - Ministarstvo odbrane Rusije je 4. jula 2026. godine predložilo sprovođenje humanitarne akcije radi predaje tela poginulih pripadnika ukrajinske vojske koji se nalaze u gradu Konstantinovka, nakon što ruske snage uspostave potpunu kontrolu nad tim naseljem i nakon okončanja borbenih dejstava - navodi se u saopštenju Ministarstva, prenosi TASS.

Kako se dodaje, "tokom razmatranja tog pitanja preko specijalnih službi, ukrajinska strana odbila je taj predlog".

Ruska vojska je u petak saopštila da su njene snage preuzele kontrolu nad Kostantinovkom, ukrajinskim gradom koji se nalazi na pravcu ruskog napredovanja u regionu Donjecka, ali zvanični Kijev je to demantovao.

(Tanjug)

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