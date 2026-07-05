TOLIKO "CENE" SVOJE PALE BORCE: Ukrajina odbila da preuzme tela vojnika iz Konstantinovke

RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je Ukrajina odbila predlog Moskve za sprovođenje humanitarne akcije preuzimanja tela poginulih pripadnika ukrajinskih oružanih snaga u Konstantinovki.

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- Ministarstvo odbrane Rusije je 4. jula 2026. godine predložilo sprovođenje humanitarne akcije radi predaje tela poginulih pripadnika ukrajinske vojske koji se nalaze u gradu Konstantinovka, nakon što ruske snage uspostave potpunu kontrolu nad tim naseljem i nakon okončanja borbenih dejstava - navodi se u saopštenju Ministarstva, prenosi TASS.

Kako se dodaje, "tokom razmatranja tog pitanja preko specijalnih službi, ukrajinska strana odbila je taj predlog".

Ruska vojska je u petak saopštila da su njene snage preuzele kontrolu nad Kostantinovkom, ukrajinskim gradom koji se nalazi na pravcu ruskog napredovanja u regionu Donjecka, ali zvanični Kijev je to demantovao.

(Tanjug)