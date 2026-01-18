Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

18. 01. 2026. u 08:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong

3+ TIKET ZA NEDELjU

12.30 Rajong - Port UG 3+ (1.75)

15.00 Vulverhempton - Njukasl UG 3+ (1.72)
16.45 Fejenord - Sparta Roterdam UG 3+ (1.38)
21.00 Real Sosijedad - Barselona UG 3+ (1.40)

 Ukupna kvota: 5.82

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije

AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije