"URSULA, NE PROVOCIRAJ TATU" Dmitrijev poručio EU: Vratite svojih 13 vojnika koje ste poslali na Grenland

SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je sinoć da Evropska unija ne bi trebalo da ljuti američkog predsednika Donalda Trampa slanjem vojnih trupa na Grenland.

- Draga Ursula 'Fajzer' fon der Lajen, ne provociraj tatu! Vratite svojih 13 vojnika koje ste poslali na Grenland - napisao je Dmitrijev na svom nalogu na mreži Iks i poručio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da povećaju carine za jedan odsto za svakog evropskog vojnika na ostrvu, prenosi TASS.

Ranije juče su predsednici Evropske komisije i Evropskog Saveta, Ursula fon der Lajen i Antonio Košta, izjavili da će Trampove nove tarife, koje je najavio na robu iz osam evropskih zemalja, potkopati transatlantske odnose, upozorivši da te mere prete da američko-evropske odnose odvedu u silaznu spiralu.

Odgovarajući na nezadovoljstvo SAD predstojećim evropskim vojnim vežbama na Grenlandu, Fon del Lajenova i Košta su napomenuli da "predstojeće danske vežbe uz učešće saveznika i u skladu sa ciljem jačanja arktičke bezbednosti ne predstavljaju pretnju nikome".

Tramp je prethodno objavio na svojoj društvenoj platformi Truth Social da će SAD početi da uvode carine od 10 odsto na uvoz robe iz Velike Britanije, Nemačke, Danske, Holandije, Norveške, Finske, Francuske i Švedske i najavio je da će te carine ostati na snazi dok sve strane ne postignu saglasnost o pitanju "potpunog i kompletnog preuzimanja Grenlanda od strane SAD".

Američki predsednik je potvrdio da ta odluka stupa na snagu 1. februara i najavio da će od 1. juna carinska stopa biti povećana na 25 odsto. Tramp je kritikovao nameru evropskih zemalja da pošalju svoje snage na Grenland ocenivši da je to "veoma opasna igra".

Predsednik SAD je rekao da je američko "vlasništvo nad Grenlandom neophodno za jačanje nacionalne bezbednosti SAD" i efikasno raspoređivanje američkog sistema protivraketne odbrane Zlatna kupola.

