SRBIJO, RADUJ SE! Vaterpolisti u drami pobedili Mađarsku za polufinale Evropskog prvenstva (FOTO)

BRAVO! Srbijo, raduj se! Vaterpolisti su pobedili Mađarsku sa 15:14 (4:4, 4:3, 5:1, 2:6) i igraće u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu.

FOTO: N. Skenderija

Nije počelo dobro. Mađari su eksperno došli do prednosti od 0:3 i utišali publiku, ali nisu "delfini" tek tako trostruki olimpijski šampioni.

Izabranici Uroša Stevanovića su pokazali reakciju i malo po malo topili prednost protivnika, da bi nakon prvih osam minuta rezultat glasio 4:4.

Počeo je čudesno da brani Milan Glušac i protivniku je to ulivalo sve veću nervoza, a reprezentacija kao Srbija to zna da kazni. Na kraju je utakmicu okončao sa 14 odbrana.

Velika stvar je bila ta što se u tim vratio Dušan Mandić. Pokazao je koliko znači ekipi. Postigao je tri gola, dva iz peterca. Prosto se vidi i kod ostalih igrača koliko znači njegovo prisustvo na terenu.

Publika se digla na noge i pomogla Srbiji koja je u trećoj četvrtini samlela rivala i u poslednji period se ušlo sa velikih pet golova razlike - 13:8.

Ipak, znalo se da Mađari neće odustati. Podigli su nivo agresivnosti i serijom 3:0 prišli su na dva gola zaostatka 13:11. No, u ključnom trenutku je pogodio Strahinja Rašović i vratio je tri gola prednosti.

Rival naše selekcije je opet uspeo da smanji rezultat, a uz to posle čarke u bazenu crveni karton je dobio Nikola Lukić na nešto više od dva minuta do kraja utakmice.

Opet je Mađarska prišla na gol zaostatka, ali "delfini" su taj nalet uspeli da odbiju i upišu veliki trijumf koji im je omogućio da se bore za medalje.

Naša reprezentacije je pred poslednje kolo grupe E prva na tabeli sa 11 bodova, ima dva više od Mađarske i Španije.

"Delfini" narednu utakmicu igraju u utorak od 20.30 protiv Crne Gore.

Četvrta četvrtina: Srbija - Mađarska 15:14

32' - Bravo, Strahinja. Pogađa kad je to najpotrebnije i Srbija u poslednji minut ulazi sa dva gola prednosti - 15:13. Precizna je Fekete, do kraja je ostalo još 40 sekundi.

31' - Izborili su se Mađari za igrača više i realizovali su ga, te prišli na gol zaostatka - 14:13.

30' - Kakav gol Nađa. Iz teške pozicije je pogodio. Nervozni su Mađari i ušli su u verbalni duel sa našim vaterpolistima. Možda im je to pokušaj da probaju da poremete naše igrače. Crveni karton je dobio Nikola Lukić i on nema pravo povratka.

29' - Kada treba "delfini" su najbolji. Strahinja Rašović postiže prvi gol u neverovatno važnom trenutku - 14:11.

FOTO: N. Skenderija

28' - Ovo već nije dobro. Mađarska je u seriji od 3:0 u poslednjem periodu. Srbija pod hitno mora da pronađe igru iz treće četvrtine.

27' - Ne oduastaje rival, ali to se i očekivalo. Iskočio je iz vode i poslao neodbranjiv projektil Vince Vigvari.

25' - Mađarska četvrtu četvrtinu otvara golom. "Delfini" potom nisu iskoristili igrača više, ali Glušac sjajno brani i sprečava rivala da pogodi iz kontre - 13:9.

Treća četvrtina: Srbija - Mađarska 13:8

24' - Mandić drugi put pogađa sa pet metara. "Delfini" imaju velikih pet poena prednost - 13:8. Ipak, treba biti oprezan do kraja jer zna se ko je protivnik - 13:8.

23' - Melje Srbija rivala u ovim trenucima. Mađari ne znaju šta ih je snašlo. Miloš Ćuk pogađa drugi put - 12:8. Čuda na golu čini Glušac. Mađari ne znaju kako da ga savladaju.

20' - Bravo, Nikola! Pogodio je Dedović za tri razlike. Ovo je prava Srbija - 11:8.

19' - Mađarska se izborila igrača više i tu prednost je iskoristila, a pogodak je postigao Akoš Nađ. Novi gol kapitena Jakšića. Važno je da "delfini" održavaju +2 - 10:8.

18' - Prvi put Srbija ima dva gola prednosti. Bomba Miloša Ćuka za 9:7.

Druga četvrtina: Srbija - Mađarska 8:7

16' - Projektil Dušana Mandić. Uželeo se igre i to pokazuje na ovoj utakmici. On ima 2/2 na ovoj utakmici, a protivnika dobro poznaje pošto nasutpa za Ferencvaroš - 8:7.

FOTO: N. Skenderija

15' - Opet vode "delfini". Umakao je Petar Jakšić odbrani rivala i uspeo je da savlada Tomu Vogela za +1 - 7:6. Opet je nerešeno posle gola koji je postigao Adam Nađ - 7:7.

14' - Dva igrača više imala je Srbija i to je iskorišćeno. Prvi gol na utakmici postiže i Đorđe Lazić.

13' - Nova kontra našeg rivala i novi gol. Silad Janšik je obišao Glušca i ubacio loptu u praznu mrežu - 5:6.

10' - Iskoristili su Mađari igrača više. Adam Nađ je još jednom pogodio i nastavlja se velika borba u "Beogradskoj areni" - 5:5.

9' - Sjajno se brani Srbija u poslednjih nekoliko minuta. Prvi put na meču vode "delfini". Upisao se i Vasilije Martinović - 5:4.

Prva četvrtina: Srbija - Mađarska 4:4

8' - Pogađa Nikola Jakšić za izjednačenje i euforiju u "Areni". Bio je brži od sata i dao je važan gol - 4:4.

6' - Srbija prilazi na gol zaostatka. "Na stativi" je bio Sava Ranđelović, to je video Strahinja Rašović i uposlio ga je, a ovaj postigao gol za 3:4.

5' - Vratio se Dušan Mandić posle dva meča suspenzije i bio je precizan sa sedam metara. Ovo je bio njegov sedmi gol na prvenstvu Evrope - 2:4.

FOTO: N. Skenderija

4' - Koristi i Mađarska igrača više. Bez promašaja je za sad u šutu 4/4, a gol je postigao Vendel Vigvari - 1:4.

4' - Prvi gol za Srbiju. Nikola Jakšić je pogodio. Ovo bi moglo da pokrene izabranike Uroša Stevanovića. Uz to iskorišćen je igrač više - 1:3.

3' - Odbranio se rival "delfina" sa igračem manje, a onda su izveli ubitačnu kontru i već je 0:3 na semaforu.

2' - Novi gol za Mađare. Nije bilo sreće za Milana Glušca. Vince Vigvari ga je lobova, naš golman je zakacčio loptu i ona je završila iza njegovih leđa.

1' - Mađarska je postigla gol iz prvog napada. Iz daljine je šutirao Adam Nađ i bio je precizan - 0:1. Srbija svoj prvi napad nije realizovala.

Uoči meča:

Veliki ulog ima ovaj duel. Pobednik će obezbediti plasman u polufinale i tako doći u situaciju da se bori za medalje.

Obe ekipe su do sad pokazale dobru igru i imaju maksimalan učinak, s tim što su "delfini" u prvom meču na kontinentalnom takmičenju Holandiju savladali posle boljeg izvođenja peteraca.

Pored tog trijumfa, izabranici Uroša Stevanovića su bili bolji od Španije (12:11), Izraela (19:9) i Francuske (14:10).

Mađari su redom dobijali: Francusku (15:7), Crnu Goru (13:10), Maltu (21:6) i Holandiju (16:11).

Ove dve selekcije su poslednji međusobni duel odigrali u julu 2025. godine u polufinalu Svetskog prvenstva, a slavila je Mađarska sa 19:18.

Mađarska i Srbija pred 2. kolo druge faze Evropskog prvenstva imaju po devet bodova. Španija je treća sa osam.

