ĐOKOVIĆ KREĆE U POHOD NA 25. GREND SLEM TROFEJ: Evo kad Srbin igra prvi meč na Australijan openu
NOVAK Đoković je ponovo učesnik Australijan opena, to je mesto gde je u karijeri ostvario najveće uspehe. On će u ponedeljak započeti pohod na 25. grend slem trofej.
Srbinu je prvi rival 71. teniser sveta, Španac Pedro Martinez, a poznato je i kad će njih dvojica izaći na teren "Rod Lejver arene".
Njihov meč je poslednji na programu i neće početi pre 10.30 po našem vremenu. Pre njih će meč odigrati Iga Švjontek i Jue Juan.
Podsetimo, Đoković je rekorder Australijan opena sa 10 trofeja, a ovo će mu biti prvi meč koji igra protiv Martineza.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
