ĐOKOVIĆ KREĆE U POHOD NA 25. GREND SLEM TROFEJ: Evo kad Srbin igra prvi meč na Australijan openu

NOVAK Đoković je ponovo učesnik Australijan opena, to je mesto gde je u karijeri ostvario najveće uspehe. On će u ponedeljak započeti pohod na 25. grend slem trofej.

FOTO: Tanjug/AP

Srbinu je prvi rival 71. teniser sveta, Španac Pedro Martinez, a poznato je i kad će njih dvojica izaći na teren "Rod Lejver arene".

Njihov meč je poslednji na programu i neće početi pre 10.30 po našem vremenu. Pre njih će meč odigrati Iga Švjontek i Jue Juan.

Podsetimo, Đoković je rekorder Australijan opena sa 10 trofeja, a ovo će mu biti prvi meč koji igra protiv Martineza.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

