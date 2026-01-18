Tenis

ĐOKOVIĆ KREĆE U POHOD NA 25. GREND SLEM TROFEJ: Evo kad Srbin igra prvi meč na Australijan openu

Časlav Vuković

18. 01. 2026. u 15:26

NOVAK Đoković je ponovo učesnik Australijan opena, to je mesto gde je u karijeri ostvario najveće uspehe. On će u ponedeljak započeti pohod na 25. grend slem trofej.

ЂОКОВИЋ КРЕЋЕ У ПОХОД НА 25. ГРЕНД СЛЕМ ТРОФЕЈ: Ево кад Србин игра први меч на Аустралијан опену

FOTO: Tanjug/AP

Srbinu je prvi rival 71. teniser sveta, Španac Pedro Martinez, a poznato je i kad će njih dvojica izaći na teren "Rod Lejver arene".

Njihov meč je poslednji na programu i neće početi pre 10.30 po našem vremenu. Pre njih će meč odigrati Iga Švjontek i Jue Juan.

Podsetimo, Đoković je rekorder Australijan opena sa 10 trofeja, a ovo će mu biti prvi meč koji igra protiv Martineza.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

Tenis
Fudbal
