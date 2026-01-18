RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu.

FOTO: Tanjug/AP

Kao što su vas "Novosti" već izvestile, do februara 2025. najbolje rangirana ruska teniserka (pre nego što ju je prestigla mlada Mira Andrejeva), Darija Kasatkina, rešila je da se Rusije - odrekne.

Ali, nije samo time zgrozila rusku javnost.

Ona je najpre obelodanila da je ispunila uslov da stekne australijsko državljanstvo i ne samo to: oberučke je to prihvatila i sada nastupa kao australijska teniserka.

Kao takva je i stigla na aktuelni grend slem turnir, Australijan open 2026 i iz Melburna obavestila svet:

- Zvanično sam Australijanka.

Australija ju je prigrlila, Rusija "osudila"

Govoreći u Melburn parku o ovome, nije ponavljala svoju nameru da se "oženi" svojom dugogodišnjom devojkom, ali svima u sali je bilo jasno da je upravo to bio glavni, ili bar jedan od glavnih razloga, za beg iz Rusije.

- Ne mogu ni da opišem koliko mi sve ovo znači, jer se ne radi samo o pasošu. Radi se o prihvatanju. Jer, iskreno, ceo proces, podrška ljudi, drugih građana, mislim, bilo je neverovatno.... Nisam mogla da zamislim da ću, dolazeći iz potpuno drugačije sredine, dobiti toliku podršku, i to od stranaca. Osetila sam toliko ljubavi!

A onda je dodala da je osetila pritisak kritika "svoje bivše zemlje":

- Imam mnogo podrške, ali sam dobila i mnogo kritika, znate, sa one "druge strane". Bilo je teško, ali ovo je ono sa čim se borim... I to već nekoliko godina.

Zašto se odrekla Rusije?

U prvobitnom saopštenju povodom promene držaljanstva, navela je, podsetimo, sledeće:

"Sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je Vlada Australije prihvatila moj zahtev za stalni boravak. Australija je mesto koje volim, neverovatno gostoljubivo i gde se osećam kao kod kuće. Volim život u Melburnu i nameravam da se tu skućim. Imajući ovo na umu, sa ponosom mogu da najavim da ću od sada u profesionalnoj teniskoj karijeri predstavljati svoju novu matičnu zemlju, Australiju", istakla je dosadašnja zvezda ruskog tenisa.

Tome je dodala i sledeće:

"Očigledno, ova odluka mi nije bila laka. Želela bih da izrazim zahvalnost i blagodarnost svojoj porodici, trenerima i svima koji su me podržavali tokom mog teniskog puta. Uvek ću poštovati i ceniti svoje korene, ali sam veoma uzbuđena što ću započeti novo poglavlje u karijeri i životu pod australijskom zastavom. Hvala vam svima na razumevanju i kontinuiranoj podršci", istakla je Kasatkina.

Drugi put šokirala Rusiju

Ova 28-godišnjakinja, koja je 16. na VTA listi, osvojila je osam titula u profesionalnoj konkurenciji i sedam u ITF kada se radi o pojedinačnoj konkurenciji, dok ima jednu VTA i u nadmetanju dublova.

Ruski javnost je šokirala u julu 2022, kada je obelodanila da je lezbejka i da je u vezi sa umetničkom klizačicom Natalijom Zabijako (inače, osvajačica srebrne olimpijske medalje 2018.). Ali, to nije sve...

Potom je otišla korak dalje, pa ne samo da na društvenim mrežama deli i strastvene fotografije "sa svojom dragom"...

... već je obelodanila i da su njih dve verene, odnosno da su pred brakom.

Što se tiče rata u Ukrajini, u intervjuu listu "Gardijan", Kasatkina je nedvosmisleno poručila da želi da se što pre prekinu neprijateljstava u toj zemlji:

„Volela bih da se rat završi“, rekla je ona, nazvavši taj sukob „potpunom noćnom morom“.

