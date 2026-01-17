BILA IM JE DOBRA DOK SU SKUPLJALI KLIKOVE NA NJENOJ BOLNOJ ISPOVESTI: Blokaderski mediji sad ismevaju i ponižavaju Bekutu

BLOKADERSKI mediji nastavljaju da ponižavaju Anu Bekutu posle napada.

Foto: Printskrin

Ana Bekuta, legenda narodne muzike napadnuta je tokom koncerta u Čačku za srpsku Novu godinu. Tada su je blokaderi zasuli ledenicama, zbog čega je spas morala da potraži u vozilu.

A blokaderska glasila su posle toga pokazala da nemaju ni trunku empatije!

Tako su objavljivali kako se Srbija smeje zbog slika ismevanja Bekute!

Foto: Printskrin

Ranije su je ugošćavali u redakciji, prikazivali kao "kraljicu narodne muzike", a sada kada su je blokaderi napali postala je predmet ismevanja!

Eto dokle njihovo licemerje ide!

Još jednom su pokazali da ni srama ni obraza nemaju, a da je nasilje jedina politika koju imaju.

Foto: Printskrin

Povodom ovog brutalnog napada, da podsetimo, se oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Ja nisam mogao da verujem. Probudili su me, bilo je negde oko 3,20 po lokalnom vremenu ovde noću da me obaveste šta se zbiva u Čačku. Pozvao sam Anu, razgovarao sa njom, pružio joj punu podršku. Zahvalio sam joj se na hrabrosti, koja jedna časna, odgovorna i ozbiljna žena može da pokaže, načinom kojem je pružila otpor divljacima. Divljaci, kada koristim tu reč je toliko blaga, čak i simpatična, imajući u vidu šta bi zaista rekao onima koji su to uradili. Kažite mi, da ovde, pored nas ide kuče ili mače i da vidite nekoga da uzme grudvu da gađa kuče ili mače. Šta bi ste mislili o takvom čoveku? Stoka, svinja, ološ, sve što bi naš narod rekao. Ja ne smem to da kažem. A šta kažete za ljude koji dođu iz čista mira gađaju ženu koja svakome od njih može da bude i majka i baka i sestra i bilo šta drugo. Kažu: "Pa što nisu dali" - najpokvareniji su ti trikovi, kada traže opravdanje, "pa što nisu dali za bolesnu decu". Sada ćemo da uradimo sledeću stvar. Sad ćemo celom narodu da napravimo oglase svuda po ceo dan, samo da se vidi da blokaderi za bolesnu decu nisu izdvajali ni jedan jedini dinar. Da vidite koliko milijardi sada dinara izdvajamo za bolesnu decu, koliko za inovativne lekove, retke bolesti, lečenje u inostranstvu, i za sve drugo. Sram vas bilo! Govorite o tome zašto nešto košta. Pa kako to vama blokaderima ne smeta kada u Nišu na manjem prostoru organizuteje za 30 000 evra dolazak pevača. Tada je to demokratski i u redu, ne smeta ništa. A kada neko dovede jednu od tri najveće pevačice svih vremena u Srbiji, onda je to sramota kada se plati. Sram vas bilo! Kakve veze to ima sa njom da je gađate ledenicama, grudvama i tučete? Zamislite kako bi izgledalo da dođu na vlast sutradan? Išli bi po kućama da siluju žene?

(Alo)

