JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih tipova za golove

18. 01. 2026. u 12:00

NOVI pogodak naše redakcije!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњих типова за голове

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Nedelja

15.00 Vulverhempton - Njukasl GG (1.70)

16.15 Atletiko Madrid - Alaves D 2-4 (1.67)
21.00 Real Sosijedad - Barselona G 2-4 (1.60)

Ukupna kvota: 4.54

